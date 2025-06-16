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«Не чувствую себя жертвой». Симеоне – о судействе в матче между «Атлетико» и «ПСЖ» на КЧМ

«Не чувствую себя жертвой». Симеоне – о судействе в матче между «Атлетико» и «ПСЖ» на КЧМ
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о судействе в матче с «ПСЖ» (0:4). на клубном чемпионате мира.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 19'     2:0 Витинья – 45+1'     3:0 Маюлу – 87'     4:0 Ин – 90+7'    
Удаления: нет / Лангле – 77'

«Во втором тайме мы сыграли лучше, сократили счёт до 1:2 в эпизоде, который арбитр изначально не остановил, позволив продолжить игру. Но потом его вызвал VAR, и он изменил своё решение, перекладывая ответственность, хотя сам сначала дал играть. Мы забили гол, но его отменили, и после этого стало очень тяжело. Потом была ещё и красная карточка Лангле, и соперник воспользовался своими моментами.

Понимаю ли решения арбитра: Честно говоря, мне надоело говорить об одном и том же. Иначе мы всё время будем казаться жертвами, а я не чувствую себя жертвой. Мы играли против сильного соперника, который был лучше нас. Но отдельные моменты были слишком очевидны», — приводит слова Симеоне AS.

В следующем матче «Атлетико» встретится с «Сиэтл Саундерс».

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