«Не чувствую себя жертвой». Симеоне – о судействе в матче между «Атлетико» и «ПСЖ» на КЧМ

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о судействе в матче с «ПСЖ» (0:4). на клубном чемпионате мира.

«Во втором тайме мы сыграли лучше, сократили счёт до 1:2 в эпизоде, который арбитр изначально не остановил, позволив продолжить игру. Но потом его вызвал VAR, и он изменил своё решение, перекладывая ответственность, хотя сам сначала дал играть. Мы забили гол, но его отменили, и после этого стало очень тяжело. Потом была ещё и красная карточка Лангле, и соперник воспользовался своими моментами.

Понимаю ли решения арбитра: Честно говоря, мне надоело говорить об одном и том же. Иначе мы всё время будем казаться жертвами, а я не чувствую себя жертвой. Мы играли против сильного соперника, который был лучше нас. Но отдельные моменты были слишком очевидны», — приводит слова Симеоне AS.

В следующем матче «Атлетико» встретится с «Сиэтл Саундерс».