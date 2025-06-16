Аршавин отреагировал на возможный трансфер Кисляка в «Фенербахче»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о возможном переходе полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в турецкий «Фенербахче».

«Думаю, это слухи. Во‑первых, у Матвея, по‑моему, контракт с ЦСКА долгосрочный. Во‑вторых, речь идёт о переподписании. В‑третьих, ЦСКА так дёшево своих воспитанников не продаёт. «Фенербахче» так дёшево звезд не покупает. Мне кажется, это больше слухи.

Он ярко сверкнул во второй половине чемпионата, стал чуть ли не главным опорным игроком. Он хорошо видит поле, у него умная голова, он держит борьбу. Насколько я помню, на детском уровне он играл выше, а в большом футболе — на позиции опорника», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что представитель игрока и его семья приехали в Турцию.