«Порту» с экс-игроком из РПЛ не смог обыграть «Палмейрас» на старте клубного ЧМ

Сегодня, в ночь с 15 на 16 июня, завершился матч группы А клубного чемпионата мира по футболу, в котором сыграли «Палмейрас» из Бразилии и португальский «Порту». Команды встречались на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, Нью-Джерси, США). Игра завершилась нулевой ничьей.

Отметим, в составе «драконов» в стартовом составе участие принял бывший защитник «Рубина» испанец Иван Маркано. Кроме того, в заявки «Палмейраса» были экс-защитники ЦСКА и «Локомотива» Бруно Фукс и Мурило Серкейра. Мурило сыграл все 90 минут, Фукс остался в запасе.

Таким образом, по итогам первого тура все четыре команды группы А имеют одинаковое количество очков. «Интер Майами», «Аль-Ахли», «Палмейрас» и «Порту» набрали по одному очку. Оба матча завершились вничью — 0:0. Впереди у бразильской команды встреча с египетским «Аль-Ахли». «Драконы» сыграют с «Интер Майами». Оба матча пройдут 19 июня.