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Кварацхелия опубликовал пост после разгромной победы «ПСЖ» в матче с «Атлетико» на КЧМ

Кварацхелия опубликовал пост после разгромной победы «ПСЖ» в матче с «Атлетико» на КЧМ
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Грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия выложил пост после разгромной победы в первом матче клубного чемпионата мира с мадридским «Атлетико» (4:0). Отметим, в этой встрече грузинский футболист отметился двумя результативными передачами.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 19'     2:0 Витинья – 45+1'     3:0 Маюлу – 87'     4:0 Ин – 90+7'    
Удаления: нет / Лангле – 77'

Фото, опубликованные в соцсетях, Кварацхелия подписал: «Вперёд!». Также грузинский нападающий добавил красное и синее сердце в конце.

Фото: Соцсети Кварацхелии

Фото: Соцсети Кварацхелии

Напомним, клубный чемпионат мира проходит в США с 15 июня по 13 июля. Всего в соревнование принимают участие 32 команды.

Следующий матч парижский клуб проведёт с бразильским «Ботафого» 20 июня. Начало встречи запланировано на 04:00 по московскому времени.

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