Кварацхелия опубликовал пост после разгромной победы «ПСЖ» в матче с «Атлетико» на КЧМ

Грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия выложил пост после разгромной победы в первом матче клубного чемпионата мира с мадридским «Атлетико» (4:0). Отметим, в этой встрече грузинский футболист отметился двумя результативными передачами.

Фото, опубликованные в соцсетях, Кварацхелия подписал: «Вперёд!». Также грузинский нападающий добавил красное и синее сердце в конце.

Фото: Соцсети Кварацхелии

Фото: Соцсети Кварацхелии

Напомним, клубный чемпионат мира проходит в США с 15 июня по 13 июля. Всего в соревнование принимают участие 32 команды.

Следующий матч парижский клуб проведёт с бразильским «Ботафого» 20 июня. Начало встречи запланировано на 04:00 по московскому времени.