Энрике высказался о разгромной победе «ПСЖ» в матче с «Атлетико» на КЧМ-2025

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал разгромную победу команды в матче клубного чемпионата мира с мадридским «Атлетико» (4:0).

«По моим ощущениям, это было сложнее, чем показывает счёт на табло. Там было очень жарко! Мы счастливы и продолжаем нашу позитивную серию. Это был очень хороший матч. Атмосфера? Нам очень понравилось. Очень приятно иметь это чувство, чувствовать поддержку болельщиков. Мы должны продолжать. Мы должны совершенствоваться и поддерживать этот импульс. Это другое соревнование, но очень привлекательное», — приводит слова Энрике AS.

В следующем матче на КЧМ-2025 «ПСЖ» встретится с «Ботафого».