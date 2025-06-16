Энрике высказался о разгромной победе «ПСЖ» в матче с «Атлетико» на КЧМ-2025
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал разгромную победу команды в матче клубного чемпионата мира с мадридским «Атлетико» (4:0).
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 19' 2:0 Витинья – 45+1' 3:0 Маюлу – 87' 4:0 Ин – 90+7'
Удаления: нет / Лангле – 77'
«По моим ощущениям, это было сложнее, чем показывает счёт на табло. Там было очень жарко! Мы счастливы и продолжаем нашу позитивную серию. Это был очень хороший матч. Атмосфера? Нам очень понравилось. Очень приятно иметь это чувство, чувствовать поддержку болельщиков. Мы должны продолжать. Мы должны совершенствоваться и поддерживать этот импульс. Это другое соревнование, но очень привлекательное», — приводит слова Энрике AS.
В следующем матче на КЧМ-2025 «ПСЖ» встретится с «Ботафого».
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