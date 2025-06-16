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США — Тринидад и Тобаго, результат матча 16 июня 2025, счёт 5:0, Золотой кубок КОНКАКАФ 2025

США с разгромной победы стартовали на Золотом кубке КОНКАКАФ, прервав антирекордную серию
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В ночь с 15 на 16 июня завершился матч Золотого Кубка КОНКАКАФ межу сборной США и национальной командой Тринидад и Тобаго, который проходил на стадионе «Пейпал Парк» в Сан-Хосе (США). Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

В составе победителей забитыми голами отличились полузащитник ПСВ Малик Тиллман, оформивший в этой встрече дубль, нападающий Патрик Агьеманг, полузащитник «Лидс» Бренден Эронсон и нападающий Хаджи Райт.

Отметим, ранее сборная США под руководством Маурисио Почеттино потерпела четыре поражения подряд, установив национальный антирекорд XXI века. Напомним, следующий матч сборная США проведёт 20 июня с национальной командой Саудовской Аравии. Команда Тринидада и Тобаго встретится со сборной Гаити также 20 июня.

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