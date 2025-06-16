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Ботафого — Сиэтл Саундерс. Прямая трансляция
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Голкипер «Атлетико» Ян Облак: судейские решения в матче с «ПСЖ» были не в нашу пользу

Голкипер «Атлетико» Ян Облак: судейские решения в матче с «ПСЖ» были не в нашу пользу
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Голкипер «Атлетико» Ян Облак высказался о поражении команды в матче клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:4).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 19'     2:0 Витинья – 45+1'     3:0 Маюлу – 87'     4:0 Ин – 90+7'    
Удаления: нет / Лангле – 77'

«Остался неприятный осадок. Проиграть 0:4 — тяжело, но «ПСЖ» был сильнее. В ключевые моменты судейские решения были не в нашу пользу, но это футбол. «ПСЖ», вероятно, самая сильная команда в мире на данный момент — стоит чуть-чуть ошибиться, и они наказывают. При таком счёте сложно на что-то жаловаться. Если бы наш гол при счёте 0:2 засчитали, это очень бы нам помогло. Мы слишком легко пропустили голы. Впереди два матча — надо поднять голову.

Фол можно было и не свистеть — возможно, он был, но я сам толком не увидел. VAR позвал — значит, посчитали, что фол был. Жёлтые карточки я не понимаю. А при удалении Лангле — там сначала был фол на мне, а потом удалили нашего игрока. Играть один на один против «ПСЖ» и так сложно, а последние минуты вдесятером — вообще крайне тяжело», — приводит слова Облака AS.

В следующем матче «Атлетико» встретится с «Сиэтл Саундерс».

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