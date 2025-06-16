Голкипер «Атлетико» Ян Облак: судейские решения в матче с «ПСЖ» были не в нашу пользу

Голкипер «Атлетико» Ян Облак высказался о поражении команды в матче клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:4).

«Остался неприятный осадок. Проиграть 0:4 — тяжело, но «ПСЖ» был сильнее. В ключевые моменты судейские решения были не в нашу пользу, но это футбол. «ПСЖ», вероятно, самая сильная команда в мире на данный момент — стоит чуть-чуть ошибиться, и они наказывают. При таком счёте сложно на что-то жаловаться. Если бы наш гол при счёте 0:2 засчитали, это очень бы нам помогло. Мы слишком легко пропустили голы. Впереди два матча — надо поднять голову.

Фол можно было и не свистеть — возможно, он был, но я сам толком не увидел. VAR позвал — значит, посчитали, что фол был. Жёлтые карточки я не понимаю. А при удалении Лангле — там сначала был фол на мне, а потом удалили нашего игрока. Играть один на один против «ПСЖ» и так сложно, а последние минуты вдесятером — вообще крайне тяжело», — приводит слова Облака AS.

В следующем матче «Атлетико» встретится с «Сиэтл Саундерс».