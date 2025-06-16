Стало известно, почему «Барселона» не готова вести переговоры с Нико Уильямсом

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сомневается в потенциальном трансфере испанского вингера «Атлетика» Нико Уильямса из-за того, что игрок отклонил предложение сине-гранатовых прошлым летом.Об этом сообщает журналист Cadena SER Санти Овалле в эфире Carrusel Deportivo.

По информации источника, президент считает, что Уильямс задел его гордость, поэтому первый шаг к трансферу должен был сделать агент Нико, а не каталонцы. Также подчёркивается, что Лапорта сомневается в подписании контракта с младшим Уильямсом, поскольку ищет более профессиональную обстановку в клубе, а с трансфером Нико в раздевалке может быть слишком много «излишне дружеской атмосферы».

Отмечается, что приоритетной трансферной целью «блауграны» является вингер «Ливерпуля» Луис Диас.

У чемпиона Европы действующий контракт с клубом из Бильбао, который рассчитан до 2027 года. Всего за карьеру на клубном уровне младший Уильямс провёл 167 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 30 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 70 млн.