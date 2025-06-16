Аршавин высказался об уходе Николича с поста главного тренера ЦСКА

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об уходе Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА. Сербский специалист возглавил греческий АЕК.

«Неожиданно было, что Николич так ушёл. Обычно в ЦСКА всё основательно происходит, спокойно, предсказуемо, и давно такого, мне кажется, с ЦСКА не случалось. Не знаю, в чем причина, но это очень неожиданно. Хоть я и не верил в «ромб» Николича, но он работал. ЦСКА проиграл только «Зениту» в одном матче Кубка, где тоже играл неоптимальным составом. Поэтому всё шло к тому, что ЦСКА тоже поверил и заявил, что будет бороться за первое место. Сейчас кого бы ЦСКА ни назначил, какое‑то время у тренера точно уйдет на притирку к тем игрокам, которые есть, и ЦСКА какое‑то время потеряет», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА сообщил об уходе Николича в понедельник, 9 июня. По данным СМИ, тренер самостоятельно выплатил компенсацию за разрыв своего контракта, чтобы присоединиться к греческому АЕКу.

В прошлом сезоне ЦСКА финишировал на третьем месте в турнирной таблице РПЛ и выиграл Кубок России.