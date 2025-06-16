Игрок ЦСКА Абдулкадыров: есть люди, которые не дадут мне сойти с правильной дороги

Защитник ЦСКА и сборной России Джамалутдин Абдулкадыров рассказал о своих целях в карьере.

— Есть примеры, когда футболисты не справлялись с новыми реалиями или попадали в плохую компанию.

— У меня очень много таких примеров перед глазами. И у меня есть люди, которые не дадут мне сойти с правильной дороги, с правильного пути. Да я за это не беспокоюсь, потому что я и воспитан по-другому, нежели те примеры, которые передо мной стоят. Спасибо большое моим родителям за это. И я не думал даже об этом, потому что моя цель сейчас – тренироваться изо дня в день, становиться лучше, играть, прогрессировать, а не думать о чём-то постороннем, — сказал Абдулкадыров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Полное интервью с Джамалутдином Абдулкадыровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.