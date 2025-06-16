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Павлюченко раскрыл, какие травмы были у него во время карьеры

Павлюченко раскрыл, какие травмы были у него во время карьеры
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Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, какие у него были травмы у него были во время профессиональной карьеры.

— Рома, а у тебя много было травм за футбольную карьеру?
— Ну были надрывы мышц: задних, передних, икроножных. И были серьёзные, например травма боковой связки, это уже операция. Без операции, если это колено, не обойтись.

— Долго ты восстанавливался?
— Ну вот после операции на боковую связку восстанавливался шесть месяцев. Но сейчас это полегче, потому что медицина на хорошем уровне, препараты хорошие, поэтому сейчас быстрее, — сказал Павлюченко в программе «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ.

Напомним, Павлюченко завершил карьеру профессионального футболиста в 2022 году.

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