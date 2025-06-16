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Ботафого — Сиэтл Саундерс. Прямая трансляция
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Коке – о матче с «ПСЖ»: все видели, что происходило и в чью сторону шли мелкие детали

Коке – о матче с «ПСЖ»: все видели, что происходило и в чью сторону шли мелкие детали
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Полузащитник «Атлетико» Коке прокомментировал разгромное поражение команды в матче клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:4).

«Команда хорошо начала, но мы знаем уровень «ПСЖ» — не зря они чемпионы Европы. Мы понимали, что будет сложно, но, на мой взгляд, счёт 0:4 несправедлив. Когда у нас был момент, чтобы сравнять счёт после эпизода с Гризманном, мы тут же получили второй гол. Это был серьёзный удар. Команда пыталась идти вперёд, у нас были моменты. Даже забили гол но его отменили из-за фола, который судья при желании мог бы и не свистеть. Все видели, что происходило и в чью сторону шли мелкие детали. «ПСЖ» заслуженно победил — они действительно сильнее. Поздравляем их с победой. А нам нужно прибавлять — как во втором тайме, где уже было видно другую команду, с мячом, с атакой… Но удаление нас окончательно добило», — приводит слова Коке AS.

В следующем матче «Атлетико» встретится с «Сиэтл Саундерс».

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