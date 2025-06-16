Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ботафого — Сиэтл Саундерс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин ответил, сколько ещё лет будет играть Акинфеев

Аршавин ответил, сколько ещё лет будет играть Акинфеев
Комментарии

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о карьере вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

— Сколько ещё Акинфеев поиграет?
— В целом, я думаю, сколько захочет. Потому что травмы стали обходить его стороной после того, как он перестал играть за сборную. Всё остальное у него пока при себе.

— ЦСКА подписал контракт с Торопом до 2030 года. Я так понимаю, его готовят на смену Акинфееву…
— Думаю, контракт Торопа от Акинфеева не зависел. Просто проявивший себя вратарь, на пять лет его подписали, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Материалы по теме
Акинфеев занял те самые ворота «Лужников». И взял финальную серию пенальти Кубка для ЦСКА!
Акинфеев занял те самые ворота «Лужников». И взял финальную серию пенальти Кубка для ЦСКА!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android