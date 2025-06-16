Аршавин ответил, сколько ещё лет будет играть Акинфеев

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о карьере вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

— Сколько ещё Акинфеев поиграет?

— В целом, я думаю, сколько захочет. Потому что травмы стали обходить его стороной после того, как он перестал играть за сборную. Всё остальное у него пока при себе.

— ЦСКА подписал контракт с Торопом до 2030 года. Я так понимаю, его готовят на смену Акинфееву…

— Думаю, контракт Торопа от Акинфеева не зависел. Просто проявивший себя вратарь, на пять лет его подписали, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.