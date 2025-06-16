Гризманн отреагировал на поражение «Атлетико» от «ПСЖ» со счётом 0:4

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал крупное поражение команды в матче клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:4).

«Из-за жары играть было сложнее. В матче было два-три эпизода, которые могли изменить ход встречи, но таков футбол — нужно двигаться дальше и продолжать работать.

Игра «ПСЖ» нас не удивила. Мы уже встречались с ними раньше, часто смотрим их по телевизору — они регулярно проходят далеко в Лиге чемпионов. «Атлетико» ожидал такой стиль игры от соперника и серьёзно подготовился к матчу… Очень обидно, что не удалось победить», — приводит слова Гризманна RMC Sport.

«Атлетико» в следующем матче клубного чемпионата мира сыграет с «Сиэтл Саундерс».