Гризманн отреагировал на поражение «Атлетико» от «ПСЖ» со счётом 0:4
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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал крупное поражение команды в матче клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:4).
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 19' 2:0 Витинья – 45+1' 3:0 Маюлу – 87' 4:0 Ин – 90+7'
Удаления: нет / Лангле – 77'
«Из-за жары играть было сложнее. В матче было два-три эпизода, которые могли изменить ход встречи, но таков футбол — нужно двигаться дальше и продолжать работать.
Игра «ПСЖ» нас не удивила. Мы уже встречались с ними раньше, часто смотрим их по телевизору — они регулярно проходят далеко в Лиге чемпионов. «Атлетико» ожидал такой стиль игры от соперника и серьёзно подготовился к матчу… Очень обидно, что не удалось победить», — приводит слова Гризманна RMC Sport.
«Атлетико» в следующем матче клубного чемпионата мира сыграет с «Сиэтл Саундерс».
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