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Ботафого — Сиэтл Саундерс. Прямая трансляция
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Гризманн отреагировал на поражение «Атлетико» от «ПСЖ» со счётом 0:4

Гризманн отреагировал на поражение «Атлетико» от «ПСЖ» со счётом 0:4
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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал крупное поражение команды в матче клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:4).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 19'     2:0 Витинья – 45+1'     3:0 Маюлу – 87'     4:0 Ин – 90+7'    
Удаления: нет / Лангле – 77'

«Из-за жары играть было сложнее. В матче было два-три эпизода, которые могли изменить ход встречи, но таков футбол — нужно двигаться дальше и продолжать работать.

Игра «ПСЖ» нас не удивила. Мы уже встречались с ними раньше, часто смотрим их по телевизору — они регулярно проходят далеко в Лиге чемпионов. «Атлетико» ожидал такой стиль игры от соперника и серьёзно подготовился к матчу… Очень обидно, что не удалось победить», — приводит слова Гризманна RMC Sport.

«Атлетико» в следующем матче клубного чемпионата мира сыграет с «Сиэтл Саундерс».

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