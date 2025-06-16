Илья Забарный согласовал свой контракт с «ПСЖ» — Фабрицио Романо

«Пари Сен-Жермен» достиг принципиального согласия с украинским защитником «Борнмута» Ильёй Забарным по поводу личного контракта. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях, сторонам удалось согласовать условия 5-летнего соглашения.

Однако переход 22-летнего защитника из «Борнмута» ещё не завершён. Между клубами продолжаются переговоры по трансферной сумме, окончательное согласие пока не достигнуто.

В сезоне-2024/2025 английской Премьер-лиги 22-летний Илья Забарный провёл 36 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету украинского защитника три игры в Кубке Англии.

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