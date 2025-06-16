Абдулкадыров: чуть мир в глазах не рухнул, когда пенальти поставили в дерби со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров высказался о назначенном пенальти в матче со «Спартаком» (2:1) в 26-м туре РПЛ. Арбитр Кирилл Левников на 87-й минуте зафиксировал игру рукой в своей штрафной со стороны 20-летнего футболиста.

«В этом эпизоде я подумал, что столкнулся руками с Ливаем. Я чувствовал какое-то касание, но не понимал, мяч это или его рука. Но когда судья говорил через наушник, понял, что что-то было.

У меня в глазах чуть мир не рухнул, когда на мне пенальти поставили. Рядом со мной тогда стоял Крис Бистрович. Он сказал, что всё нормально, если даже они забьют, это ничья — у нас ещё будет время выйти вперёд. Он как раз в следующей атаке и забил! Я так рад был. Побежал его обнять. Все, кто был рядом, сказали, что ничего страшного. Это не такой момент, за который нужно переживать — такое могло случиться с каждым», — сказал Абдулкадыров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Полное интервью с Джамалутдином Абдулкадыровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.