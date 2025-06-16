«Бавария» благодаря победе над «Оклендом» установила сразу два рекорда XXI века

Мюнхенская «Бавария» разгромила «Окленд Сити» (10:0) в матче первого тура клубного чемпионата мира-2025, вписав названия своего клуба в историю.
Для клуба этот результат стал повторением рекорда клуба по самой крупной победе в истории выступлений команды в официальных международных матчах. В сезоне-1983/84 «Бавария» с аналогичным счётом обыграла кипрский «Анартосис» в домашнем матче первого раунда Кубка УЕФА.
Отметим, что это также самая большая победа в истории матчей клубного чемпионата мира. До этого рекорд по самой крупной победе в истории турнира принадлежал «Аль-Хилялю», который в феврале 2022 года во втором круге турнира обыграл «Аль-Джазиру» со счётом 6:1.
Напомним, что первый розыгрыш турнира состоялся в 2000 году. В 2025 году турнир проходит в обновлённом формате, где в финальной части соревнуются 32 команды.
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