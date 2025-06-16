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«Бавария» благодаря победе над «Оклендом» установила сразу два рекорда XXI века

«Бавария» благодаря победе над «Оклендом» установила сразу два рекорда XXI века
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Мюнхенская «Бавария» разгромила «Окленд Сити» (10:0) в матче первого тура клубного чемпионата мира-2025, вписав названия своего клуба в историю.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
10 : 0
Окленд Сити
Окленд, Новая Зеландия
1:0 Коман – 6'     2:0 Боэ – 18'     3:0 Олисе – 20'     4:0 Коман – 21'     5:0 Мюллер – 45'     6:0 Олисе – 45+3'     7:0 Мусиала – 67'     8:0 Мусиала – 73'     9:0 Мусиала – 84'     10:0 Мюллер – 89'    

Для клуба этот результат стал повторением рекорда клуба по самой крупной победе в истории выступлений команды в официальных международных матчах. В сезоне-1983/84 «Бавария» с аналогичным счётом обыграла кипрский «Анартосис» в домашнем матче первого раунда Кубка УЕФА.

Отметим, что это также самая большая победа в истории матчей клубного чемпионата мира. До этого рекорд по самой крупной победе в истории турнира принадлежал «Аль-Хилялю», который в феврале 2022 года во втором круге турнира обыграл «Аль-Джазиру» со счётом 6:1.

Напомним, что первый розыгрыш турнира состоялся в 2000 году. В 2025 году турнир проходит в обновлённом формате, где в финальной части соревнуются 32 команды.

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