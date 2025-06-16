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Ботафого — Сиэтл Саундерс. Прямая трансляция
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Cтало известно, в каком клубе хочет продолжить карьеру Александр Зинченко

Cтало известно, в каком клубе хочет продолжить карьеру Александр Зинченко
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Левый защитник «Арсенала» Александр Зинченко заинтересован в переходе в «Милан», сообщает Football Italia.

«Россонери» считают Зинченко идеальной заменой для Тео Эрнандеса, чей контракт с клубом завершается 30 июня 2026-го.

Отмечается, что «Милану» сначала нужно продать Эрнандеса, прежде чем делать официальное предложение по Зинченко. Ранее Тео отказал «Аль-Хилалю» и сейчас ведёт переговоры с «Атлетико», но «Милан» отклонил предложение мадридцев в размере € 18 млн плюс бонусы.

Зинченко выступает в составе «Арсенала» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

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