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Абдулкадыров — о дебюте со «Спартаком»: с трясущимися коленями не выходил

Абдулкадыров — о дебюте со «Спартаком»: с трясущимися коленями не выходил
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Защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров поделился впечатлениями от дебюта за московскую команду в дерби со «Спартаком» в рамках 26-го тура РПЛ. Игра проходила 26 апреля и закончилась победой армейцев со счётом 2:1.

«За два-три дня до матча со мной поговорил Николич. Он сказал, что хорошо работаю, а в дерби должен выйти, показать свой уровень. Николич объяснил, что мы должны обыграть «Спартак». Спросил у меня, как я до этого играл на молодёжном уровне против них. Я сказал, что в последних матчах всё выиграли.

Ответственность была, но я бы не сказал, что из-за неё как-то по-другому мыслил. Я вышел на поле и первые 10-15 минут играл, не осознавая важность матча. Не понимал, что каждый бы хотел оказаться на моём месте. А потом уже мяч получил, отдал несколько пасов, и игра пошла. Уже знал, что надо делать. Не было такого, что я с трясущимися коленями выходил. Думал, что такое может быть, но знал, что подвести в таком матче не могу. Если бы я вышел неготовым или неуверенным в себе, это плохо сказалось бы на мне», — сказал Абдулкадыров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Полное интервью с Джамалутдином Абдулкадыровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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