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Агент Довбика прокомментировал информацию о желании «Ромы» избавиться от Артёма

Агент Довбика прокомментировал информацию о желании «Ромы» избавиться от Артёма
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Агент форварда «Ромы» Артёма Довбика Алексей Люндовский прокомментировал слухи, что римский клуб собирается продать украинца.

«Это полный бред, Артём — лучший бомбардир «Ромы» в прошлом сезоне, забил в свой первый сезон в «Роме» 17 голов, это больше, чем их такие признанные бомбардиры как Эдин Джеко, Абель Бальбо или Руди Фёллер в свои дебютные сезоны в «Роме», и опытный Гасперини очень рассчитывает на Артёма в новом сезоне.

Действительно, клуб ищет ещё одного нападающего, чтобы повысить атакующий потенциал команды, это абсолютно нормально для клуба с самыми высокими целями на следующий сезон. Я в постоянном контакте с руководством клуба и вопрос о трансфере Артёма летом даже не обсуждается», — приводит слова агента «Украинский футбол».

Напомним, ранее сообщалось, что Гасперини не нравится манера игры Довбика.

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