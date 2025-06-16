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Ботафого — Сиэтл Саундерс. Прямая трансляция
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«Аль-Хиляль» предложил Осимхену зарплату € 50 млн в год — Goal.com

«Аль-Хиляль» предложил Осимхену зарплату € 50 млн в год — Goal.com
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Саудовский «Аль-Хиляль» направил нападающему «Наполи» Виктору Осимхену новое предложение о контракте

Как сообщает Goal.com, клуб готов платить игроку€ 50 млн в год. Ранее 26-летний игрок отклонил предложение «Аль-Хиляля» в размере € 30 млн. Источник также отмечает, что боссы «Аль-Хиляля» готовы заплатить неаполитанцам отступные за трансфер игрока в размере € 75 млн.

В минувшем сезоне 26-летний форвард играл за «Галатасарай» на правах аренды. Он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 37 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Наполи» рассчитано до лета 2026 года.

Осимхен и Хвича празднуют чемпионство «Наполи»

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