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«Челси» — «Лос-Анджелес»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию

«Челси» — «Лос-Анджелес»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 16 июня, и в ночь на 17 июня пройдёт второй игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В первом временном слоте сыграют английский «Челси» и американский «Лос-Анджелес». Команды будут играть на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Права на трансляцию матча клубного ЧМ «Челси – «Лос-Анджелес» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 1-й тур
16 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Турнирные таблицы КЧМ-2025
Календарь КЧМ-2025

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