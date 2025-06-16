«Челси» — «Лос-Анджелес»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 16 июня, и в ночь на 17 июня пройдёт второй игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В первом временном слоте сыграют английский «Челси» и американский «Лос-Анджелес». Команды будут играть на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

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