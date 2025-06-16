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Расписание матчей Клубного чемпионата мира по футболу 2025 на 16 июня 2025

Расписание матчей клубного чемпионата мира по футболу 2025 на 16 июня
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16 и в ночь на 17 июня пройдут три матча 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня турнира.

Расписание игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 16 июня (время — московское):

22:00. «Челси» — «Лос-Анджелес»;
01:00. «Бока Хуниорс» — «Бенфика»;
04:00. «Фламенго» — «Эсперанс».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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