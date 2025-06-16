«Ботафого» победил «Сиэтл Саундерс» в матче клубного чемпионата мира

Сегодня, в ночь с 15 на 16 июня, завершился матч группы B клубного чемпионата мира по футболу, в котором сыграли бразильский «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс» из США. Команды встречались на стадионе «Люмен Филд» (Сиэтл, США). Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Ботафого».

В составе победителей голами в первом тайме отметились Жаир Кунья и Игор Жезус. У американцев единственный мяч во второй половине встречи забил Алекс Ролдан.

По итогам 1-го тура «Ботафого» и «ПСЖ» имеют на счету по три очка в группе B. Парижане занимают первое место благодаря разнице голов. «Сиэтл» и «Атлетико» располагаются на третьей и четвёртой строчке соответственно.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.