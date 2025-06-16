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Ботафого – Сиэтл Саундерс, результат матча 16 июня 2025, счет 2:1, клубный ЧМ по футболу 2025

«Ботафого» победил «Сиэтл Саундерс» в матче клубного чемпионата мира
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Сегодня, в ночь с 15 на 16 июня, завершился матч группы B клубного чемпионата мира по футболу, в котором сыграли бразильский «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс» из США. Команды встречались на стадионе «Люмен Филд» (Сиэтл, США). Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Ботафого».

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
16 июня 2025, понедельник. 05:00 МСК
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
2 : 1
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
1:0 Filho – 28'     2:0 Жезус – 44'     2:1 Рольдан – 76'    

В составе победителей голами в первом тайме отметились Жаир Кунья и Игор Жезус. У американцев единственный мяч во второй половине встречи забил Алекс Ролдан.

По итогам 1-го тура «Ботафого» и «ПСЖ» имеют на счету по три очка в группе B. Парижане занимают первое место благодаря разнице голов. «Сиэтл» и «Атлетико» располагаются на третьей и четвёртой строчке соответственно.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Календарь клубного ЧМ
Турнирная таблица клубного ЧМ
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