Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты игрового дня с 15 на 16 июня

Сегодня, в ночь с 15 на 16 июня, завершился первый игровой день клубного чемпионата мира по футболу, в рамках которого состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.

«Бавария» — «Окленд Сити» — 10:0; «ПСЖ» — «Атлетико» Мадрид — 4:0: «Палмейрас» — «Порту» — 0:0; «Ботафого» — «Сиэтл Саундерс» — 2:1.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.