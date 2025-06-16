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Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты на 16 июня 2025, календарь, таблица

Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты игрового дня с 15 на 16 июня
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Сегодня, в ночь с 15 на 16 июня, завершился первый игровой день клубного чемпионата мира по футболу, в рамках которого состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.

  1. «Бавария» — «Окленд Сити» — 10:0;
  2. «ПСЖ» — «Атлетико» Мадрид — 4:0:
  3. «Палмейрас» — «Порту» — 0:0;
  4. «Ботафого» — «Сиэтл Саундерс» — 2:1.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
10 : 0
Окленд Сити
Окленд, Новая Зеландия
1:0 Коман – 6'     2:0 Боэ – 18'     3:0 Олисе – 20'     4:0 Коман – 21'     5:0 Мюллер – 45'     6:0 Олисе – 45+3'     7:0 Мусиала – 67'     8:0 Мусиала – 73'     9:0 Мусиала – 84'     10:0 Мюллер – 89'    
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 19'     2:0 Витинья – 45+1'     3:0 Маюлу – 87'     4:0 Ин – 90+7'    
Удаления: нет / Лангле – 77'
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 1-й тур
16 июня 2025, понедельник. 01:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Окончен
0 : 0
Порту
Порту, Португалия
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 1-й тур
16 июня 2025, понедельник. 05:00 МСК
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
2 : 1
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
1:0 Filho – 28'     2:0 Жезус – 44'     2:1 Рольдан – 76'    

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Турнирные таблицы КЧМ-2025
Календарь КЧМ-2025
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