Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Ливерпуля» Луис Диас украсил зубы бриллиантами перед свадьбой

Форвард «Ливерпуля» Луис Диас украсил зубы бриллиантами перед свадьбой
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Колумбии Луис Диас вставил в зубы бриллианты накануне свадьбы. Футболист в субботу женился на Джеральдин Понс, с которой состоит в отношениях с 19 лет. У пары уже двое детей, а предложение Диас сделал в июне 2023 года.

Свадьба прошла в Барранкилье (Колумбия), и на церемонии Луис появился с бриллиантовыми вставками на зубах.

Фото: La Nacion

Фото: La Nacion

Среди гостей были его партнёры по сборной Колумбии — Хуан Куадрадо, Даниэль Муньос и Йерри Мина. Также на свадьбу приехал экс-одноклубник Диаса по «Ливерпулю» Фабиньо с женой.

В прошедшем сезоне АПЛ Диас провёл 36 матчей, в которых забил 36 голов и сделал пять результативных передач. Ранее сообщалось о его желании перейти в «Барселону».

Материалы по теме
Луис Диас хочет перейти в «Барселону» и оказывает давление на «Ливерпуль» — MD
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android