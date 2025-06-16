Форвард «Ливерпуля» Луис Диас украсил зубы бриллиантами перед свадьбой

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Колумбии Луис Диас вставил в зубы бриллианты накануне свадьбы. Футболист в субботу женился на Джеральдин Понс, с которой состоит в отношениях с 19 лет. У пары уже двое детей, а предложение Диас сделал в июне 2023 года.

Свадьба прошла в Барранкилье (Колумбия), и на церемонии Луис появился с бриллиантовыми вставками на зубах.

Фото: La Nacion

Среди гостей были его партнёры по сборной Колумбии — Хуан Куадрадо, Даниэль Муньос и Йерри Мина. Также на свадьбу приехал экс-одноклубник Диаса по «Ливерпулю» Фабиньо с женой.

В прошедшем сезоне АПЛ Диас провёл 36 матчей, в которых забил 36 голов и сделал пять результативных передач. Ранее сообщалось о его желании перейти в «Барселону».