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Турецкий журналист сообщил, какую сумму хочет получить ЦСКА от трансфера Матвея Кисляка

Турецкий журналист сообщил, какую сумму хочет получить ЦСКА от трансфера Матвея Кисляка
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«Фенербахче», как и сообщалось ранее, внимательно следит за 19-летним полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком. Данную информацию подтвердил турецкий журналист Экрем Конур на своей странице в Х.

Источник также сообщает, что за возможный трансфер своего футболиста московский клуб хочет получить € 20-25 млн.

Напомним, недавно появилась информация, что представители «Фенербахче» провели встречу с агентом Матвея Кисляка и показали семье игрока Стамбул. Между сторонами якобы ведутся переговоры.

В минувшем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Кисляка с ЦСКА рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Чемпионская раздевалка ЦСКА после победы в Кубке России

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