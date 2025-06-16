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16 июня главные новости спорта, футбол, теннис, результаты клубного чм, футбольные трансферы, формула-1, UFC

«ПСЖ» разгромил «Атлетико», Расселл выиграл Гран-при Канады. Главное к утру
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«ПСЖ» крупно обыграл «Атлетико» в 1-м туре группового этапа клубного чемпионата мира, пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл гонку Гран-при Канады, представители «Фенербахче» провели встречу с агентом полузащитника ЦСКА и сборной России Матвея Кисляка. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «ПСЖ» разгромил «Атлетико» Мадрид в матче клубного чемпионата мира.
  2. Расселл выиграл Гран-при Канады, Ферстаппен — второй, Антонелли — третий.
  3. В «Фенербахче» встретились с агентом Кисляка и показали семье игрока Стамбул — Сабунчоглу.
  4. Пиастри и Норрис столкнулись за четыре круга до финиша Гран-при Канады.
  5. Умар Нурмагомедов озвучил имя следующего соперника.
  6. Илья Забарный согласовал свой контракт с «ПСЖ» — Фабрицио Романо.
  7. Футболисты «Краснодара» вышли из отпуска и начали подготовку к сезону-2025/2026.
  8. Мирра Андреева и Ига Швёнтек опустились на одну строчку обновлённого рейтинга WTA.
  9. Ян Непомнящий в составе WR Chess победил на командном чемпионате мира по блицу.
  10. Защитник Иван Ухов продлил контракт с ЦСКА.
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