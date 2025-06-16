«ПСЖ» разгромил «Атлетико», Расселл выиграл Гран-при Канады. Главное к утру

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«ПСЖ» крупно обыграл «Атлетико» в 1-м туре группового этапа клубного чемпионата мира, пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл гонку Гран-при Канады, представители «Фенербахче» провели встречу с агентом полузащитника ЦСКА и сборной России Матвея Кисляка. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».