Эдуард Мор назвал подходящего главного тренера для ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор считает, что экс-тренер сборной России Станислав Черчесов мог бы возглавить ЦСКА.

«Я, конечно, за российских специалистов. Тот же Станислав Черчесов сейчас находится в Москве и, я думаю, с удовольствием возглавит армейскую команду. Также всегда можно обратиться к тем, кто приносил ЦСКА славу на футбольном поле. Братья Березуцкие, например. Один из них недавно выиграл Кубок Азербайджана, другой здесь в ЦСКА работает тренером», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Фабио Челестини станет новым главным тренером ЦСКА. Он заменит Марко Николича, который возглавлял армейцев с 2024 года.