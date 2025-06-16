Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор назвал подходящего главного тренера для ЦСКА

Эдуард Мор назвал подходящего главного тренера для ЦСКА
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор считает, что экс-тренер сборной России Станислав Черчесов мог бы возглавить ЦСКА.

«Я, конечно, за российских специалистов. Тот же Станислав Черчесов сейчас находится в Москве и, я думаю, с удовольствием возглавит армейскую команду. Также всегда можно обратиться к тем, кто приносил ЦСКА славу на футбольном поле. Братья Березуцкие, например. Один из них недавно выиграл Кубок Азербайджана, другой здесь в ЦСКА работает тренером», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Фабио Челестини станет новым главным тренером ЦСКА. Он заменит Марко Николича, который возглавлял армейцев с 2024 года.

Материалы по теме
Будущий тренер ЦСКА сотворил чудо в Швейцарии. Его путь похож на путь экс-босса «Спартака»
Будущий тренер ЦСКА сотворил чудо в Швейцарии. Его путь похож на путь экс-босса «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android