Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Абдулкадыров рассказал, кто в ЦСКА является для него примером профессионализма

Абдулкадыров рассказал, кто в ЦСКА является для него примером профессионализма
Комментарии

Защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров рассказал о футболистах московского клуба, на которых он равняется.

«Если взять профессионализм, то Мусаев! Он следит за собой — питание, восстановление. Если по игре, то смотрю на Рошу и Дивея. Хотел бы перенять их опыт игры на высоком уровне, и также правильно действовать в сложных игровых эпизодах. Каждый из них мне подсказывает, помогает, делится опытом», — сказал Абдулкадыров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Абдулкадыров дебютировал за основную команду ЦСКА в сезоне-2024/2025. На счету 20-летнего футболиста три матча в РПЛ.

Полное интервью с Джамалутдином Абдулкадыровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android