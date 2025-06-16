Абдулкадыров рассказал, кто в ЦСКА является для него примером профессионализма
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Защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров рассказал о футболистах московского клуба, на которых он равняется.
«Если взять профессионализм, то Мусаев! Он следит за собой — питание, восстановление. Если по игре, то смотрю на Рошу и Дивея. Хотел бы перенять их опыт игры на высоком уровне, и также правильно действовать в сложных игровых эпизодах. Каждый из них мне подсказывает, помогает, делится опытом», — сказал Абдулкадыров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Абдулкадыров дебютировал за основную команду ЦСКА в сезоне-2024/2025. На счету 20-летнего футболиста три матча в РПЛ.
Полное интервью с Джамалутдином Абдулкадыровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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