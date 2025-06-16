Корниленко оценил игру Алексея Миранчука в МЛС

Бывший футболист «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о выступлении российского полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука в чемпионате США.

«В последнее время он набрал много результативных баллов. Думаю, что он в хорошем состоянии. Забивает, отдаёт голевые пасы. Признаётся лучшим игроком месяца. Алексей в порядке. Он адаптировался к партнёрам, к лиге и вообще к условиям, в которых сейчас находится.

Профессиональные качества Миранчука не вызывают сомнений. Это большой игрок. Если рассуждать о возможном возвращении в РПЛ, то он мог бы заиграть в любой нашей команде», — сказал Корниленко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Миранчук провёл 18 матчей в текущем сезоне регулярного чемпионата США, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи. «Атланта» занимает 13-е место в Восточной конференции МЛС.