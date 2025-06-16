«У тебя забыл спросить». Украинец Селезнёв — блогеру после замечания не говорить по-русски

Бывший игрок сборной Украины Евгений Селезнёв поссорился с 16-летним блогером RENEPRO. Юноша сделал замечание 39-летнему форварду, что тот говорит на русском языке.

Инцидент произошёл во время матча местной медиалиги. Блогер и по совместительству футболист команды «Odesa Football Media Team» сделал замечание Селезнёву, выступающему за клуб «Армат».

«Я у тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать. Понимаешь? Я знаю четыре языка. Тебя забыл спросить. Сколько тебе лет? 16? Буду разговаривать так, как я хочу. У меня сын старше тебя, не надо меня учить. Не надо меня трогать», — заявил Селезнёв на украинском языке.

При этом юноша отвечал ему уже на русском. «Я вас просто попросил. Не надо мне грубить», — сказал RENEPRO.

Матч завершился победой команды Селезнёва со счётом 4:3. Евгений оформил хет-трик и был признан лучшим игроком встречи.

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