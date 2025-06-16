Бевеев обратился к болельщикам «Урала» после своего трансфера в «Балтику»

Бывший защитник «Урала» Мингиян Бевеев, перешедший в калининградскую «Балтику», обратился к болельщикам екатеринбуржцев после своего ухода.

«Дорогие болельщики! Хочу сказать спасибо вам и клубу. ФК «Урал» для меня родной клуб, а Екатеринбург — это родной город. Из-за этого грустно расставаться. Желаю всем удачи! Знаю, что команда заслуживает большего. И я верю, что она вернётся в Премьер-Лигу и всё будет хорошо. Хочу попросить у болельщиков поддержки для футболистов «Урала». Верьте в ребят, любите их, а они будут играть ещё лучше», — приводит слова Бевеева пресс-служба «Урала» в телеграм-канале.

В минувшем сезоне Бевеев принял участие в 31 матче во всех турнирах. На счету защитника четыре забитых мяча и две результативные передачи.