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Орлов: если приедет Даку, нужно выгнать из «Зенита» предыдущих нападающих

Орлов: если приедет Даку, нужно выгнать из «Зенита» предыдущих нападающих
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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов дал совет тренерскому штабу «Зенита». Он считает, что, в случае трансфера Мирлинда Даку из «Рубина», петербуржцам стоит избавиться от своих предыдущих нападающих.

«Если приедет Даку, надо просто выгнать из «Зенита» двух предыдущих нападающих. Но это уже будет решать Семак. Хотя неизвестно, что даст результат. Но всё же есть хорошая русская пословица, её надо помнить, когда собираешь команду — «Лучшее враг хорошего». Когда у тебя всё хорошо, а ты хочешь ещё лучшего — и ба-бах, и этот новый тренер не приносит успеха. Такое бывало», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

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