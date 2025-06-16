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Тренер «Баварии» Компани объяснил, почему не дал Лерою Зане сыграть с «Окленд Сити»

Тренер «Баварии» Компани объяснил, почему не дал Лерою Зане сыграть с «Окленд Сити»
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани объяснил, почему не выпустил на поле в матче клубного чемпионата мира с «Окленд Сити» (10:0) крайнего нападающего Лероя Зане. Напомним, 12 июня стало известно, что футболист перешёл в «Галатасарай».

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
10 : 0
Окленд Сити
Окленд, Новая Зеландия
1:0 Коман – 6'     2:0 Боэ – 18'     3:0 Олисе – 20'     4:0 Коман – 21'     5:0 Мюллер – 45'     6:0 Олисе – 45+3'     7:0 Мусиала – 67'     8:0 Мусиала – 73'     9:0 Мусиала – 84'     10:0 Мюллер – 89'    

«Он присоединился к нам последним. Он определённо ещё будет играть свою роль, важную роль. Надеюсь, он будет выкладываться на все 100 ещё три игры, и, надеюсь, мы сможем сыграть последние несколько игр турнира без него, когда он уйдёт», — приводит слова Компани Bayern & Germany.

Контракт Зане с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2025 года, что позволяет ему участвовать с командой в групповом этапе клубного чемпионата мира и потенциально — в стадии 1/8 финала турнира. В сезоне-2024/2025 немецкой Бундеслиги 29-летний вингер провёл 30 матчей, в которых забил 11 мячей и оформил пять результативных передач. Также на его счету 13 игр и один гол в Лиге чемпионов.

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