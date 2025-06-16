Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Лос-Анджелес. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матис Тель попрощался с «Баварией» после полноценного перехода в «Тоттенхэм»

Матис Тель попрощался с «Баварией» после полноценного перехода в «Тоттенхэм»
Аудио-версия:
Комментарии

20-летний французский форвард Матис Тель, полноценно перешедший из «Баварии» в английский «Тоттенхэм», трогательно попрощался с немецким клубом. В минувшем сезоне нападающий выступал в составе «шпор» на правах аренды.

«Любимые болельщики «Баварии», никогда не бывает легко прощаться с близкими, но время пришло… Я действительно любил каждую минуту, проведённую за этот великий клуб, и Мюнхен навсегда останется в моём сердце. Я хотел бы поблагодарить вас, ребята, за невероятную поддержку во время моего пребывания здесь, это нечто особенное для меня, и я никогда этого не забуду.

Последнее слово для совета директоров, тренеров, персонала и товарищей по команде… Я желаю вам всего наилучшего в будущем, большое спасибо. До свидания, ребята, пока наши пути не пересекутся снова!» — написал Тель на своей странице в соцсетях.

Материалы по теме
Официально
«Тоттенхэм» объявил о переходе Теля из «Баварии», контракт игрока рассчитан до 2031 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android