Матис Тель попрощался с «Баварией» после полноценного перехода в «Тоттенхэм»

20-летний французский форвард Матис Тель, полноценно перешедший из «Баварии» в английский «Тоттенхэм», трогательно попрощался с немецким клубом. В минувшем сезоне нападающий выступал в составе «шпор» на правах аренды.

«Любимые болельщики «Баварии», никогда не бывает легко прощаться с близкими, но время пришло… Я действительно любил каждую минуту, проведённую за этот великий клуб, и Мюнхен навсегда останется в моём сердце. Я хотел бы поблагодарить вас, ребята, за невероятную поддержку во время моего пребывания здесь, это нечто особенное для меня, и я никогда этого не забуду.

Последнее слово для совета директоров, тренеров, персонала и товарищей по команде… Я желаю вам всего наилучшего в будущем, большое спасибо. До свидания, ребята, пока наши пути не пересекутся снова!» — написал Тель на своей странице в соцсетях.