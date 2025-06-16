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«Краснодар» объявил о трансфере центрального защитника

«Краснодар» объявил о трансфере центрального защитника
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Футбольный клуб «Краснодар» официально объявил о трансфере центрального защитника Виталия Стежко из новороссийского «Черноморца». Контракт воспитанника академии «быков» с родным клубом рассчитан до конца сезона-2027/2028.

«Виталик, добро пожаловать домой! Главное о Виталии: он выпускник нашей клубной академии и самый ценный игрок «лучшей лиги мира» прошлого сезона. Рады видеть», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

В минувшем сезоне 28-летний Стежко принял участие в 30 матчах Мелбет Первой лиги, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 600 тыс.

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