В «Ростове» сообщили, куда перейдёт Осипенко

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался об уходе защитника Максима Осипенко из южного клуба. Он подтвердил информацию СМИ о трансфере игрока в московское «Динамо». Ранее интерес к Осипенко также проявляли «Спартак» и «Зенит».

— «Ростов» готовится к сезону-2025/2026, трансферы будут — как на вход, так и на выход. Максим Осипенко и Николай Комличенко провели с нами долгое время и внесли свой вклад в развитие «Ростова», за что им огромное спасибо.

— Правда, что за Осипенко «Динамо» заплатило € 1,5 млн?

— Мы не комментируем цифры. Скажу только, что сумма больше и она нас вполне устраивает, — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».