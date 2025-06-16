Абдулкадыров: «Спартак» — принципиальный соперник для ЦСКА, ему проигрывать не хочется

Защитник московского ПФК ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров высказался о принципиальности противостояния армейцев со «Спартаком». Он признался, что на матчи с красно-белыми у игроков ЦСКА всегда особый настрой.

— Для тебя «Спартак» — принципиальный соперник?

— Конечно! Я с 14 лет играю против них в ЦСКА, где в год по два-три дерби было. И на каждый матч с ними мы настраивались с большей мотивацией, чем на любой другой. На «Спартак» всегда другой настрой, более высокий. Им проигрывать не хочется, — сказал Джамалутдин Абдулкадыров в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.