Игрок ЦСКА Абдулкадыров: только шагнул в большой футбол — и сразу выиграл трофей!

Защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров высказался о своём дебютном сезоне в составе армейцев. Вместе с командой он завоевал Кубок России.

— Лично для себя как сезон оценишь?

— Я сыграл не так много матчей, и в каждом у меня были ошибки. Набирался опыта, хотелось бы, чтобы в следующих матчах их было меньше. Хотел бы приносить больше пользы команде.

— Но ты успел выиграть первый трофей с ЦСКА. Какие эмоции от победы в Кубке?

— Потрясающие! Многие футболисты подолгу играют, чтобы выиграть титул. А мне так повезло, что в этом году я только шагнул в большой футбол и сразу выиграл трофей. Непередаваемые эмоции! — сказал Абдулкадыров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.