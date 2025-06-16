«Было весело». Игрок «Баварии» Та прокомментировал разгромную победу над «Окленд Сити»

Центральный защитник «Баварии» Жонатан Та прокомментировал разгромную победу над новозеландским «Окленд Сити» (10:0) в матче группового этапа клубного чемпионата мира — 2025.

«Это было хорошее начало турнира, именно то, на что мы рассчитывали. В некоторых ситуациях мы могли действовать лучше, но в целом мы довольны. Было очень весело находиться на поле. При всём уважении к сегодняшнему сопернику мы знаем, что предстоящие игры будут сложнее. Мы готовы к следующим матчам», — приводит слова Та Bayern & Germany.

В следующем матче группы С 21 июня «Бавария» сыграет с аргентинским клубом «Бока Хуниорс».