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«Было весело». Игрок «Баварии» Та прокомментировал разгромную победу над «Окленд Сити»

«Было весело». Игрок «Баварии» Та прокомментировал разгромную победу над «Окленд Сити»
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Центральный защитник «Баварии» Жонатан Та прокомментировал разгромную победу над новозеландским «Окленд Сити» (10:0) в матче группового этапа клубного чемпионата мира — 2025.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
10 : 0
Окленд Сити
Окленд, Новая Зеландия
1:0 Коман – 6'     2:0 Боэ – 18'     3:0 Олисе – 20'     4:0 Коман – 21'     5:0 Мюллер – 45'     6:0 Олисе – 45+3'     7:0 Мусиала – 67'     8:0 Мусиала – 73'     9:0 Мусиала – 84'     10:0 Мюллер – 89'    

«Это было хорошее начало турнира, именно то, на что мы рассчитывали. В некоторых ситуациях мы могли действовать лучше, но в целом мы довольны. Было очень весело находиться на поле. При всём уважении к сегодняшнему сопернику мы знаем, что предстоящие игры будут сложнее. Мы готовы к следующим матчам», — приводит слова Та Bayern & Germany.

В следующем матче группы С 21 июня «Бавария» сыграет с аргентинским клубом «Бока Хуниорс».

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