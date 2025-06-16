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Президент «Ростова» отреагировал на назначение Карпина в «Динамо»

Президент «Ростова» отреагировал на назначение Карпина в «Динамо»
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц отреагировал на назначение Валерия Карпина на пост главного тренера московского «Динамо». Минувшим летом Карпин покинул «Ростов» под предлогом того, что хочет сконцентрироваться на работе в сборной России.

— Реагирую вполне нормально. Валерий Георгиевич не раз говорил, что он устал от логистики и совмещения. На тот момент ситуация складывалась таким образом, что совмещение постов было невозможно, и поэтому было принято такое решение. Раз он возглавил другой клуб, значит, ситуация и обстоятельства позволяли это сделать.

— Не была ли всё-таки причина ухода Карпина в чём-то другом?
— Не вижу причин не верить его словам. Необходимость сосредоточиться на сборной была обусловлена тем, что существовала вероятность возвращения сборной к официальным матчам. Что касается физической и психологической усталости, то её уровень у Валерия Георгиевича был очень большим, он неоднократно об этом заявлял. Мы поддерживаем контакт, у нас хорошие отношения, — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

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