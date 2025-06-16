Врач «Акрона» Засиев высказался о состоянии здоровья команды после отпуска

Врач «Акрона» Руслан Засиев высказался о состоянии здоровья футболистов тольяттинской команды после возвращения из отпуска. Сегодня, 16 июня, «Акрон» вернулся к работе и начал подготовку к новому сезону.

«Короткий период отдыха был. Команда получила индивидуальную нагрузку в отпуске. Внезапных сюрпризов для медицинского штаба не было», — передаёт слова Засиева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 30 туров чемпионата России сезона-2024/2025 тольяттинская команда набрала 35 очков и заняла девятое место в турнирной таблице. Отметим, что это был первый сезон для клуба в Российской Премьер-Лиге.