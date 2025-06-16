Врач «Акрона» Засиев: по физической форме Дзюба даст фору даже многим молодым

Врач «Акрона» Руслан Засиев высказался о физической форме 36-летнего нападающего команды Артёма Дзюбы. Ранее форвард продлил контракт с тольяттинским клубом.

«У Дзюбы со здоровьем всё великолепно. Никаких нареканий и замечаний. Его жировая — закрытая информация. Роналду с кем-либо сравнивать сложно, таких очень мало. Но по физической форме Дзюба тоже даст фору даже многим молодым», — передаёт слова Засиева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 30 туров чемпионата России сезона-2024/2025 тольяттинская команда набрала 35 очков и заняла девятое место в турнирной таблице. Отметим, что это был первый сезон для клуба в Российской Премьер-Лиге.