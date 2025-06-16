Абдулкадыров рассказал, почему академии «Краснодара» предпочёл ЦСКА

Защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров поделился впечатлениями от пребывания в академии «Краснодара». Также он рассказал, почему со временем предпочёл перебраться в академию ЦСКА.

— Эмоции только положительные. Мы жили как одна большая семья. У меня будто были и младшие братья, и старшие, которые могли приглядеть за тобой. Была дружеская, семейная атмосфера. Людей, которых не должно было быть в коллективе, сразу отсеивали.

— Почему не остался в академии «Краснодара»?

— Нас приехало человек шесть, когда закрывался «Анжи». Тренер сказал, есть предложения о просмотре в «Краснодаре», ЦСКА и в «Рубине». Надо было посмотреть, где меня возьмут, а дальше уже решать. Я поехал в Краснодар. Летом, после двух недель тренировок, нас собрали. Прошли отбор, но надо было поговорить с родителями. А в этот день уже взяли билет в Москву. Я прилетаю в Москву, меня встречает мой тренер, с которым я тренировался около пяти лет, — Дмитрий Игоревич Игдисамов. Проводил меня на тренировку в ЦСКА. После второго занятия поговорил со мной. Сказали, что всем довольны, и спросили, останусь ли я. Тренер, который отправлял меня из «Анжи» в ЦСКА, говорил, что в ЦСКА для меня будет лучше. Мне очень понравилась атмосфера в коллективе. Я был воодушевлён. И на носу у нас тогда был турнир против «Барселоны», «Интера» и «Боруссии». Мне это казалось чем-то невозможным! Я никогда не играл с такими командами. Даже просто с зарубежными. Я был очень рад попасть в ЦСКА, — сказал Джамалутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.