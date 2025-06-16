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Защитник ЦСКА Абдулкадыров: Николич спрашивал с молодых, как со взрослых ребят

Защитник ЦСКА Абдулкадыров: Николич спрашивал с молодых, как со взрослых ребят
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Молодой защитник московского ПФК ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров поделился впечатлениями от совместной работы с бывшим главным тренером армейцев Марко Николичем. По его словам, сербский специалист требовал от молодёжи наравне со взрослыми футболистами.

«Николич давал нам шанс. Спрашивал с нас, как и со взрослых ребят. Мне кажется, это большой плюс. Он не закрывал глаза, что ты молодой, ничего страшного. Хоть молодой, хоть взрослый, а должен выполнить установку, тренировочный процесс. В ЦСКА все в равных условиях, и у каждого есть шанс проявить себя», — сказал Абдулкадыров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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