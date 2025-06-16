Новичок сборной России Абдулкадыров объяснил свой прогресс в 2025 году

Защитник ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров высказался о своём прогрессе в 2025 году. Он стал получать регулярную игровую практику в московском клубе, а также впервые в жизни был вызван в сборную России.

«Я много работал над собой последние полгода в молодёжной команде, акцент был на тренажёрный зал. Много готовился, чтобы зацепиться за шанс попасть в основную команду. Этот шанс мне предоставили на сборах. Тренерский штаб доверился мне и оставил в основе. Дальше я дебютировал, сыграл в нескольких матчах. Прям быстрого щелчка я не заметил, потому что тренировался изо дня в день. Когда попал в основу ЦСКА, поехал в молодёжку. Всё шло подряд, а не свалилось мне на голову. Главное было всё правильно принимать, с холодной головой», — сказал Абдулкадыров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.