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Защитник ЦСКА Абдулкадыров высказался о сходстве с актёром Сергеем Бодровым

Защитник ЦСКА Абдулкадыров высказался о сходстве с актёром Сергеем Бодровым
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Молодой защитник московского ПФК ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров высказался о своём внешнем сходстве с актёром Сергеем Бодровым. Он признался, что только недавно задумался о похожей внешности на известного актёра.

«Я это понял, когда только попал в ЦСКА. По-моему, Никита Ермаков сказал, что мы похожи. А я был такой обросший, причёска была с Бодровым очень похожа. Плюс цвет глаз и черты лица тоже похожи», — сказал Джамалутдин Абдулкадыров в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Абдулкадыров дебютировал за основную команду ЦСКА в сезоне-2024/2025. На счету 20-летнего футболиста три матча в РПЛ.

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