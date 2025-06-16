Тренер «Баварии» Компани: матч с «Бока Хуниорс» станет главным событием группового этапа
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о предстоящем матче с аргентинским клубом «Бока Хуниорс» в рамках 2-го тура клубного чемпионата мира. Встреча состоится 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 4:00 по московскому времени.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 04:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Следующий матч с «Бока Хуниорс» станет главным событием группового этапа. Традиционный клуб из Европы против традиционного клуба из Южной Америки. Даже если бы я не был тренером «Баварии», я бы посетил эту игру. Она будет особенной», — приводит слова Компани Bayern & Germany.
В матче 1-го тура «Бавария» обыграла «Окленд Сити» со счётом 10:0. «Бока Хуниорс» сыграет с «Бенфикой» 17 июня.
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