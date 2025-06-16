Тренер «Баварии» Компани: матч с «Бока Хуниорс» станет главным событием группового этапа

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о предстоящем матче с аргентинским клубом «Бока Хуниорс» в рамках 2-го тура клубного чемпионата мира. Встреча состоится 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 4:00 по московскому времени.

«Следующий матч с «Бока Хуниорс» станет главным событием группового этапа. Традиционный клуб из Европы против традиционного клуба из Южной Америки. Даже если бы я не был тренером «Баварии», я бы посетил эту игру. Она будет особенной», — приводит слова Компани Bayern & Germany.

В матче 1-го тура «Бавария» обыграла «Окленд Сити» со счётом 10:0. «Бока Хуниорс» сыграет с «Бенфикой» 17 июня.