«Трансфер, который ни на что не влияет». Мор — о Заболотном в «Спартаке»

Бывший российский футболист Эдуард Мор отреагировал на новости, что «Спартак» договорился о подписании нападающего Антона Заболотного.

«Ясно, что на Заболотного в «Спартаке» не будет делаться ставка. Но у него есть три плюса. Первое — габариты. Если нужно на кого-то навешивать, то у вас есть Заболотный. Второе — он всегда играет с желанием и будет спокойно без скандалов сидеть в запасе. Третье — российский паспорт, что немаловажно. Это трансфер не на усиление, а в ротацию. Заболотный может выйти и помочь. Нормальный трансфер «Спартака», который никак ни на что не влияет», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.